“Los arbitrajes siempre son malos, son soberbios con nosotros; al final te terminan marcando un partido”

El defensa de Colo Colo, Sebastián Vegas, habló este domingo tras el empate 1-1 ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Sausalito y lanzó duras críticas en contra del arbitraje de Felipe González.

Consultado por el desempeño del juez, quien cobró un penal en los últimos segundos del partido que le permitió a los locales igualar el marcador, el zaguero albo dejó un mensaje contundente.

“Todos tenemos las mismas dudas. Me parece que ellos (árbitros) se echan los partidos encima, son soberbios con nosotros. No nos permiten tener diálogo con ellos cuando nos acercamos con todo el respeto del mundo", señaló de entrada.

“Las decisiones al final te terminan marcando un partido. Me parece que los arbitrajes siempre son malos”, agregó el ex Monterrey.

En esa línea, Vegas profundizó su reclamo y remarcó que los árbitros “te hablan con soberbia. Uno se acerca, no te permiten tener diálogo, te hablan de manera fuerte sin razón alguna. Me parece que ellos mismos van generando una rivalidad entre árbitros-jugadores y al final terminan marcando los partidos".

Por último, el central de Colo Colo repasó la jugada del penal que le cometió a Sebastián Sosa y señaló que “yo me quedo con la sensación de que voy al suelo y el tipo se resbala. Incluso queda con las piernas abiertas, ni siquiera toca la pelota”.

“Lo único que le dije (al árbitro) es que al menos para que él se quede tranquilo y después no tenga problemas, revise la jugada. Y se repite y se repite, y no revisan la jugada, teniendo todas las herramientas para poder apoyarse en ella", sentenció.