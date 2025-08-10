;

“Se nos va por errores nuestros”: La rabia Vicente Pizarro tras el agónico empate de Colo Colo ante Everton

“En este momento no nos está alcanzando, tenemos que dar todos un poco más y empezar a ganar”, declaró el volante de los albos tras la igualdad en Viña del Mar.

Colo Colo dejó escapar el triunfo este domingo en el último minuto del partido y sumó un amargo empate 1-1 ante Everton de Viña del Mar en su visita al Estadio Sausalito por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

Tras el partido, el volante de los albos Vicente Pizarro, quien fue elegido como la figura del encuentro, conversó con TNT Sports y no escondió su desazón por la agónica igualdad sumada en la Ciudad Jardín.

“Mucha rabia, creo que teníamos el partido ahí y se nos va por errores nuestros. No supimos manejar la última parte del partido, pero bueno, hay que sacarse esa rabia rápido. Vienen partidos, así que tenemos que responder y empezar a ganar", declaró.

En esa línea, el mediocampista de 22 años fue autocrítico y remarcó que “son errores. El primer tiempo lo manejamos muy bien. El segundo tiempo fue un poco más parejo, pero errores puntuales nos dejan perder estos puntos que son claves. Habrá que reponerse y seguir adelante".

“El rendimiento ahora ha ido subiendo, pero tenemos que empezar a ganar. En este momento no nos está alcanzando. Tenemos que dar todos un poco más y empezar a ganar", insistió.

Por último, Vicente Pizarro adelantó el próximo duelo ante Universidad Católica y señaló que “no hay tiempo. Tenemos que levantar la cabeza y seguir trabajando. Hablaremos adentro y veremos estos errores puntuales que nos están pasando. Este partido que viene en casa no se puede perder".

