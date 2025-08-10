Brayan Cortés se llena de elogios y recibe curioso nuevo apodo tras debutar con Peñarol: “Tuvo un gran estreno”

Brayan Cortés tuvo un debut soñado con la camiseta de Peñarol. El arquero chileno dejó atrás su paso por Colo Colo y fue una de las figuras en el triunfo 3-0 del “Manya” por el clásico del fútbol uruguayo ante Nacional.

La gran actuación del golero nacional, además de las loas de su técnico Diego Aguirre, le valió los elogios de la prensa trasandina e incluso fue bautizado con un nuevo apodo por parte de los hinchas de los “Carboneros”.

Fue en redes sociales donde los fanáticos charrúas alabaron lo mostrado por el seleccionado nacional, a quien ya están llamando como el “Flaite Cortés”. La razón del sobrenombre se debería a la canción llamada “Le gustan los flaites”.

Entre los elogios de la prensa, el diario El País, evaluó favorablemente al portero. “El debut de Brayan Cortés en Peñarol: una atajada que valió como un gol y arco en cero en su primer clásico”, publicó el medio de comunicación.

“Fue un estreno con buena nota para el arquero de la selección chilena, que debutó y ganó su primer clásico con la camiseta mirasol”, agregó el periódico.

Otro medio local importante, El Observador, también valoró positivamente el desempeño de Cortés. El chileno fue calificado con 6 (en escala de 1 a 10) y recibió elogios: “Una semana después de llegar, Cortés debutó como golero titular en el arco nada menos que en el clásico ante Nacional”.

“En la primera pelota que tuvo que resolver con los pies salió rápido y bien. Realizó una enorme atajada a los 37 minutos para evitar un gol de Maxi Gómez. A los 44 minutos se quedó con seguridad con un tiro libre de Rómulo Otero. Tuvo un gran estreno”, agregaron.