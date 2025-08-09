;

VIDEO. Brayan Cortés debuta a lo grande con Peñarol: se lució con este tapadón en la goleada sobre Nacional

El ex portero de Colo Colo fue titular y una de las grandes figuras en el clásico del fútbol uruguayo.

Bastián Lizama

Peñarol, con Brayan Cortés como titular y gran figura, obtuvo este sábado una contundente victoria por 3-0 en el clásico del fútbol uruguayo ante Nacional por la segunda fecha del Torneo de Clausura de aquel país.

El ex portero de Colo Colo, que llegó hace menos de una semana a tierras charrúas, respondió de gran manera a la confianza del técnico Diego Aguirre y fue clave en el triunfo del “Manya”.

La gran acción de Cortés llegó a los 38′, cuando se lució un tapadón para evitar el empate del “Bolso”. El iquiqueño desvió un balón que se metía en el ángulo y sostuvo la ventaja de los “Carboneros”, que minutos antes abrieron el marcador con el gol de Maximiliano Silvera (31′).

La atajada terminó siendo trascendental, ya que Peñarol volvió a marcar poco después por medio del tanto de Emanuel Gularte (45+1’) y se fue al descanso con el marcador 2-0 a su favor. Sobre el final, Matías Arezo (86′) se encargó de sentenciar el triunfo en el Estadio Campeón del Siglo.

Con este resultado, el “Manya” se ubicó entre los líderes del Torneo de Clausura uruguayo con 6 puntos y llegará encendido para recibiar a Racing el martes 12 de agosto por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Revisa la atajada de Brayan Cortés en su debut con Peñarol ante Nacional

