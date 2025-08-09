;

AUDIO. “Mucha gente estaba esperando su error”: Entrenador de Peñarol responde a sus críticos tras brillante debut de Brayan Cortés

Diego Aguirre alabó el gran partido del arquero chileno en su debut en el clásico ante Nacional de Uruguay.

Javier Catalán

Álvaro Choupay

Entrenador de Peñarol respalda a Brayan Cortés

Entrenador de Peñarol respalda a Brayan Cortés

Brayan Cortés cerró su etapa en Colo Colo y abrió de la mejor manera su nuevo capítulo en Peñarol: debutando como titular en la goleada 3-0 en el clásico ante Nacional de Uruguay.

Diego Aguirre, entrenador del “Manya”, elogió el rendimiento del arquero chileno y explicó por qué decidió hacerlo jugar su primer partido justamente en el duelo más importante del país, apenas una semana después de su llegada.

Cuando se bajó del avión, la decisión ya estaba tomada. Tenía contactos con él, con la gente que trabaja con él, con los preparadores de arqueros. Estaba entrenando normalmente y con muchos minutos de fútbol en el año. Todo tiene riesgo, pero yo estaba convencido de que iba a atajar hoy”, comentó el DT.

“Desde el momento en que llegó, sabía que iba a jugar. Hubo muchas horas de programas hablando de él y me parece exagerado. Es algo natural, traes a un jugador de selección, que estuvo siete años en Colo Colo. Que jugara me parecía lógico”, agregó.

Tal como señaló Aguirre, uno de los temas más comentados en la prensa uruguaya fue la titularidad de Cortés en el clásico. Tras su gran actuación, el técnico respondió a los críticos.

¿Ustedes vieron la madurez con la que manejó las situaciones debutando en un clásico? Transmite seguridad, es un jugador de jerarquía. No trajimos una apuesta. Sé que mucha gente esperaba un error de Cortés para iniciar la novela de: ‘qué mal estuvo ponerlo’. Pero no pasó”, sentenció.

