Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 10 de agosto, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este domingo contempla dos juegos del Campeonato Nacional 2025 y tres de la Primera B.

Carlos Madariaga

Hoy, domingo 10 de agosto, el fútbol chileno cierra el fin de semana con una agenda que contempla cinco partidos.

Dos de estos serán por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025 y otros tres cerrarán la jornada 20 de la Primera B.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 10 de agosto comenzará a las 12:30 horas, en el Sausalito, donde Everton enfrentará a Colo Colo. Felipe González dirigirá el compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 15:00 horas, Cobresal enfrentará al líder, Coquimbo Unido, en El Cobre. Rodrigo Carvajal será el juez del compromiso, que será transmisión en vivo de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Primera B

El ascenso tendrá su primer partido a contar de las 12:30 horas, en el Regional Calvo y Bascuñán, donde Deportes Antofagasta medirá fuerzas ante Cobreloa, con arbitraje de Manuel Vergara y transmisión de TNT Sports.

Luego, a partir de las 15:00 horas, Deportes Recoleta recibirá a Unión San Felipe en el Municipal de Recoleta. Claudio Díaz será el juez del encuentro, que será transmisión de TNT Sports.

El cierre de jornada se dará desde las 17:30 horas, cuando Deportes Concepción reciba a Curicó Unido en el Ester Roa Rebolledo, con arbitraje de Mathías Riquelme y transmisión de TNT Sports.

