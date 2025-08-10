;

VIDEOS. Violencia en el Nacional: viralizan golpiza de barristas de la U a sujeto en duelo ante Unión Española

El hecho se registró en la galería sur del recinto de Ñuñoa.

Bastián Lizama

Universidad de Chile retomó la senda de los triunfos este domingo en el Estadio Nacional, luego de lograr una contundente victoria por 4-1 ante Unión Española en el marco de la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

Sin embargo, al margen del resultado, un violento hecho empañó el partido en el recinto de Ñuñoa. Esto porque un sujeto recibió una brutal golpiza en plena galería donde se ubica la hinchada de los azules.

De acuerdo a los videos que se viralizaron en redes sociales, el hecho se registró en el sector sur del Estadio Nacional, lugar donde se sitúan Los de Abajo, la barra brava de la U.

En los registros se aprecia a una docena de barristas atacando a una persona con golpes de puño y patadas, haciéndola abandonar el lugar. Además, se escuchan pifias y abucheos de otros fanáticos repudiando el violento actuar.

