VIDEO. “Te lo juro por mis hijos...”: Pablo Aránguiz lanza dura acusación al arbitraje tras derrota de Unión Española ante la U

El capitán de los hispanos recriminó a Diego Flores, juez del partido disputado en el Estadio Nacional.

Javier Catalán

SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Unión Española cayó goleada 4-1 ante la Universidad de Chile por la fecha 19 del Campeonato Nacional y se sigue complicando en la zona de descenso a Primera B.

Pablo Aránguiz, capitán de los hispanos, conversó en zona mixta con los medios de comunicación, donde dejó una fuerte crítica al arbitraje de Diego Flores, quien lo amonestó por reclamos, alcanzando así la quinta tarjeta amarilla, que lo dejará suspendido para el próximo encuentro.

Me parece que los árbitros quieren tener un protagonismo que no deben tomar. Se supone que el capitán es el único que puede intercambiar palabras con ellos”, comenzó diciendo el atacante en imágenes capturadas por AS Chile.

Yo le dije que a mí me parecía córner claro. Nosotros estábamos dentro de la cancha y él estaba a 20 o 30 metros, y eso es lo que le recrimino. Le dije con muy buenas palabras: ‘te lo juro por mis hijos que es córner’”, agregó sobre la jugada del segundo gol de la U.

Ellos mismos te dicen que el capitán es el único que puede acercarse a hablar. Pero bueno, trataremos de llevar el vídeo o un audio, si es que está, para que no me confirmen la amarilla”, sentenció Aránguiz.

