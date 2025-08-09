La lucha por el ascenso directo en la Primera B está más encendida que nunca, con cinco clubes separados por apenas tres puntos.

Santiago Wanderers consiguió un importantísimo triunfo por 1-0 ante Deportes Copiapó y lo alcanzó en el primer puesto de la división de plata del fútbol chileno.

A pesar de jugar con superioridad numérica durante más de 20 minutos por la expulsión de Fabián Torres, todo se definió para los “caturros” con un penal en la última jugada del encuentro.

Quien se hizo cargo de la ejecución desde los 12 pasos fue Leandro Navarro (90+4′), que venció sin problemas al arquero Julio Fierro para desatar la locura en Quillota. Además, tras reclamar la sanción, Briam Acosta y Carlos Salomón también recibieron tarjeta roja en la visita.

Con la victoria, Santiago Wanderers alcanza a Deportes Copiapó en la cima de la Primera B con 33 puntos, quedando ambos como punteros exclusivos a la espera de lo que hagan San Marcos de Arica y Cobreloa.