Universidad de Chile goleó 4-1 a Unión Española en la jornada de este sábado del Campeonato Nacional, y uno de los más destacados en el equipo azul fue Lucas Assadi, que anotó un gol y entregó dos asistencias.

El “10” fue elegido como la figura del encuentro y, en conversación con la transmisión de TNT Sports, volvió a destacar el gran nivel que ha mostrado en los últimos meses con el “Romántico Viajero”.

“Nos costó mucho al principio. Fue un partido súper trabado, ellos marcaron de penal e hicieron un muy buen primer tiempo, pero en el segundo nos salió todo y supimos darlo vuelta”, señaló el atacante.

“Sí, me estoy sintiendo súper bien. No me quiero conformar, quiero seguir mejorando y aportando al equipo. Ojalá sea ganando como lo hicimos hoy”, agregó sobre su gran momento de forma.

Consultado por una posible convocatoria a La Roja, ahora dirigida por Nicolás Córdova, respondió: “Esa es la idea, uno trabaja para eso. Primero, para estar bien en el club y luego, si se da la opción, en la selección. Es un honor vestir esa camiseta. Me tocó la fecha anterior, quizás un poco cuestionado porque no venía jugando, pero ahora se abre una linda opción con el recambio del que tanto se habla”.