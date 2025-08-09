;

Franco Ratotti, refuerzo de Unión Española, puso paños fríos al complejo momento de los hispanos: “No hay que alarmarse”

El delantero argentino conversó en exclusiva con ADN Deportes en la previa del encuentro ante la Universidad de Chile.

Durante la jornada de este sábado, Unión Española visitó a Universidad de Chile por la fecha 19 del Campeonato Nacional, en un partido de vital importancia para ambos equipos en sus respectivas posiciones.

En la previa del compromiso, Franco Ratotti, nuevo refuerzo de los hispanos, conversó en exclusiva con ADN Deportes y comentó cómo han sido sus primeros días como jugador de los “panaderos”.

“Muy contento de haber llegado acá. Excelentes los compañeros, es un club muy lindo”, comenzó diciendo el delantero.

Yo siento que soy un jugador que puede actuar de ‘9’ y también como segundo delantero. Puedo ser más tanque e ir al choque o jugar más suelto y desmarcarme”, continuó sobre sus características como futbolista.

Luego, al ser consultado sobre el complejo momento que atraviesa Unión Española, sentenció: “yo sé al club que vengo, sé que es un equipo grande y sé por el momento que está pasando, pero no hay que alarmarse; quedan muchos partidos y veo al equipo muy metido y con ganas de salir adelante”.

