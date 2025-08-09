“Nicolás Córdova es el entrenador del futuro del fútbol chileno, lo vengo diciendo hace rato” / Carlos Parra / FFCH

El histórico delantero nacional, Iván Zamorano, realizó un crítico diagnóstico sobre el momento que atraviesa del fútbol chileno, con la selección chilena ya fuera del Mundial 2026 y sin representación de equipos en la Copa Libertadores.

En diálogo con La Tercera, “Bam Bam” reconoció que si bien está pendiente principalmente de Colo Colo “sin dudas hay cosas que mejorar, como la calidad de los estadios, la seguridad de los recintos y te diría que hasta el espectáculo mismo”.

“Siempre uno piensa que el fútbol chileno, hablo de la competencia interna, debería mejorar mucho. Que el nivel del torneo tiene que elevarse. En la época del Mundial del 98, creo que el 90 por ciento de los jugadores que había en la Roja provenía de clubes locales", agregó el ex Real Madrid e Inter de Milán.

“Era un fútbol chileno en que se jugaba bien, que tenía grandes jugadores, con equipos que competían bien afuera. Entonces, al final, la selección era un fiel reflejo de esa realidad. Así que, sin lugar a dudas, yo creo que hay muchas cosas por mejorar. Si se mejora el fútbol chileno, el campeonato local, es indudable que la selección también andaría mucho mejor", remarcó.

Iván Zamorano y la designación de Nicolás Córdova como técnico interino de La Roja

Por otro lado, el otrora goleador nacional abordó la elección de Nicolás Córdova, jefe técnico de las selecciones juveniles y DT de La Roja Sub 20, para dirigir al combinado adulto en los partidos restantes de las Eliminatorias al Mundial 2026.

“Creo que el Nico es el entrenador del futuro del fútbol chileno. Lo vengo diciendo hace rato. Se ha perfeccionado, se ha profesionalizado en el extranjero, ha sumado mucha experiencia en distintas funciones y creo que un chico que tiene súper claras todas las ideas", afirmó Zamorano.

“Me parece que era un paso importante que tenía que dar la federación: poner a un chico que en el futuro va a ser el entrenador de la selección chilena adulta con total propiedad. Hoy está a cargo del fútbol joven y ya se empiezan a ver los resultados", complementó.

Por último, apuntó sobre Córdova que “seguramente, en estos dos partidos (contra Brasil y Uruguay), lo que ha presupuestado es ver a chicos jóvenes, más o menos, pensando en el cambio generacional”

“Recordemos que viene el Mundial Sub 20, que es un desafío importante para el fútbol chileno y que viene un montón de otras cosas, así que yo creo que es una buena decisión poner al Nico ahí. Tiene todas las condiciones para realizar un buen trabajo”, concluyó.