Con agónico autogol: Huachipato sufre, pero vence a La Calera y vuelve al triunfo en el Campeonato Nacional

A pesar de jugar casi todo el partido con un jugador más, el equipo de Jaime García tuvo que exigirse hasta el final para poder dejar los tres puntos en Talcahuano.

Este sábado, en el Estadio CAP de Talcahuano, Huachipato volvió a los abrazos luego de conseguir una sufrida victoria por 1-0 sobre Unión La Calera en el marco de la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

El partido tuvo un accidentado inicio, ya que el atacante Kevin Méndez fue expulsado tempranamente en la visita (2′) producto de una peligrosa infracción sobre el lateral del cuadro local, Leandro Díaz.

En medio de una disputa por el balón, Méndez alzó demasiado su pie derecho e impactó la cabeza de Díaz, recibiendo tarjeta roja directa por parte del árbitro Piero Maza. A pesar de los reclamos y una posterior revisión en el VAR, el juez mantuvo su decisión inicial y dejó con un jugador menos a los “Cementeros”.

Con la ventaja numérica, el equipo de Jaime García adelantó sus líneas y fue con todo en busca de la victoria, aunque tuvo que exigirse hasta el final del compromiso para poder romper el cerrojo de los dirigidos por Walter Lemma.

A los 85′, Cris Martínez recibió un centro desde el sector derecho de Maximiliano Gutiérrez y, tras desviar el balón, Felipe Campos terminó enviando el balón hacia su propia portería para darle el triunfo al elenco de Talcahuano.

De esta manera, Huachipato volvió a los triunfos después de dos jornadas y escaló al noveno lugar de la tabla con 25 puntos. En tanto, Unión La Calera sumó su quinto partido sin ganar y quedó relegado en la undécima posición con 22 unidades.

En la próxima jornada, los “Acereros” recibirán a Deportes Limache el domingo 17 de agosto a las 15:00 horas en Talcahuano, mientras que los “Rojos” harán lo propio frente a La Serena el viernes 15 desde las 20:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

