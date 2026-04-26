;

VIDEO. Un histórico de Francia se jugaba el ascenso y esto pasó: increíble gol desde mitad de cancha

La jugada dio la vuelta al mundo tras la comentada reacción del arquero local.

Felipe Romo

Un histórico de Francia se jugaba el ascenso y esto pasó: increíble gol desde mitad de cancha

Saint-Étienne supo posicionarse como uno de los clubes más importantes del fútbol francés con diez títulos en la Ligue 1, además de varias copas locales.

Sin embargo, en 2025 sufrió un fatídico descenso que desencadenó una invasión al campo de juego en protesta de los hinchas.

Revistar también:

ADN

“Les Verts” recibió al Troyes por la fecha 32 de la Ligue 2 en un partido clave para mantenerse en carrera por el ascenso directo. Sin embargo, cayó por 3-0 y complicó sus chances.

El segundo gol de la visita dio la vuelta al mundo, con un remate cercano a la mitad de cancha tras una perdida de posesión que se volvió viral por la reacción del arquero, que no logró desviar el remate.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad