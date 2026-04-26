Un histórico de Francia se jugaba el ascenso y esto pasó: increíble gol desde mitad de cancha

Saint-Étienne supo posicionarse como uno de los clubes más importantes del fútbol francés con diez títulos en la Ligue 1, además de varias copas locales.

Sin embargo, en 2025 sufrió un fatídico descenso que desencadenó una invasión al campo de juego en protesta de los hinchas.

“Les Verts” recibió al Troyes por la fecha 32 de la Ligue 2 en un partido clave para mantenerse en carrera por el ascenso directo. Sin embargo, cayó por 3-0 y complicó sus chances.

El segundo gol de la visita dio la vuelta al mundo, con un remate cercano a la mitad de cancha tras una perdida de posesión que se volvió viral por la reacción del arquero, que no logró desviar el remate.