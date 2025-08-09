;

Con realidades opuestas: la dispar suerte de los chilenos en el inicio de la Championship 2025-26

Este sábado se disputó la primera fecha de la segunda categoría de Inglaterra con la presencia de varios futbolistas nacionales.

Los chilenos Ben Brereton, Marcelino Núñez y Lawrence Vigouroux tuvieron una suerte dispar este sábado en el inicio de la Championship 2025-26, la segunda competición más importante del fútbol de Inglaterra.

Uno de los que celebró fue Brereton, quien vio desde la banca de suplentes el sufrido triunfo de Southampton por 2-1 ante el recién ascendido Wrexham.

El delantero nacional había estado ausente en el último amistoso por molestias físicas, pero esta vez sí estuvo entre los citados y fue al banco. Sin embargo, no terminó siendo alternativa para el técnico Will Still.

Así, los “Santos” debieron remar desde atrás para quedarse con los tres puntos, ya que iniciaron el partido en desventaja tras un penal anotado por Josh Windass (22′). Finalmente, Ryan Manning (90’) igualó el marcador y Jack Stephens alcanzó la remontada con un agónico gol a los 90+6′.

Marcelino Núñez y Lawrence Vigouroux no pudieron festejar

Distinto fue el panorama para el volante formado en la UC, quien ingresó durante el segundo tiempo (69′) en la derrota del Norwich City por 1-2 ante Millwall en el estadio Carrow Road.

El equipo de Núñez comenzó cuesta abajo luego la anotación de Camiel Neghli (51′), aunque logró emparejar el marcador gracias al tanto de Josh Sargent (55′). Pese a la reacción, la visita terminó llevándose el triunfo mediante Macaulay Langstaff (83′).

El otro chileno presente en la segunda categoría del fútbol inglés, el portero Lawrence Vigouroux, fue titular y sufrió una derrota por 1-0 en su visita a Middlesbrough. El único gol del compromiso fue obra de Dael Fry (51′).

