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Maratón de Santiago 2026: hasta qué hora habrá cortes de tránsito

Las restricciones por el evento deportivo afectan a varias comunas y podrían prolongarse según evaluación de autoridades.

Verónica Villalobos

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Santiago

Este domingo 26 de abril se desarrolla la Maratón de Santiago 2026, evento que ha generado cortes y desvíos de tránsito en distintas comunas de la Región Metropolitana debido a su alta convocatoria.

Según indicó Transporte Informa, el cierre perimetral por la competencia se mantendrá entre las 06:00 y las 15:00 horas, aunque algunas restricciones podrían extenderse más allá de ese horario.

En ese sentido, ejes clave del centro de Santiago como Teatinos-Nataniel Cox y Morandé-Zenteno mantendrán el tránsito suspendido hasta las 18:00 horas.

Las medidas afectan a comunas como Santiago, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Providencia, donde se han implementado desvíos progresivos a medida que avanzan los corredores.

Además, 127 recorridos de buses de Red Movilidad presentan modificaciones entre las 05:30 y las 14:30 horas, en coordinación con el desarrollo del evento.

Las autoridades llamaron a planificar los desplazamientos con anticipación, considerando que la normalización del tránsito dependerá del término de la jornada y la evaluación en terreno.

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