Maratón de Santiago 2026: hasta qué hora habrá cortes de tránsito

La Triple Largada: el desafío social y deportivo que marcará el Maratón de Santiago 2023

Santiago

Este domingo 26 de abril se desarrolla la Maratón de Santiago 2026, evento que ha generado cortes y desvíos de tránsito en distintas comunas de la Región Metropolitana debido a su alta convocatoria.

Según indicó Transporte Informa, el cierre perimetral por la competencia se mantendrá entre las 06:00 y las 15:00 horas, aunque algunas restricciones podrían extenderse más allá de ese horario.

En ese sentido, ejes clave del centro de Santiago como Teatinos-Nataniel Cox y Morandé-Zenteno mantendrán el tránsito suspendido hasta las 18:00 horas.

Las medidas afectan a comunas como Santiago, Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Providencia, donde se han implementado desvíos progresivos a medida que avanzan los corredores.

ATENCIÓN. Conoce las intervenciones de tránsito vehicular que se implementarán de hoy domingo por #MaratóndeSantiago2026 en la RM. Planifica tu tránsito especialmente hacia zonas de circuitos ➡ https://t.co/2F97WEeSKS pic.twitter.com/jll8fOljV4 — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) April 26, 2026

Además, 127 recorridos de buses de Red Movilidad presentan modificaciones entre las 05:30 y las 14:30 horas, en coordinación con el desarrollo del evento.

Las autoridades llamaron a planificar los desplazamientos con anticipación, considerando que la normalización del tránsito dependerá del término de la jornada y la evaluación en terreno.