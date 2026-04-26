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VIDEO. Jugaban la final de la Champions asiática y protagonizaron esta insólita jugada: ¡choque entre compañeros!

La final entre el Al-Ahli saudí y el Machida Zelvia de Japón dejó un momento que se hizo viral.

Felipe Romo

Jugaban la final de la Champions asiática y protagonizaron esta insólita jugada: ¡choque entre compañeros!

El Al-Ahli derrotó por la cuenta mínima al Machida Zelvia y se consagró como nuevo campeón de la Champions League asiática. Sin embargo, fue una jugada del equipo japonés la que se robó los focos.

En el minuto 75 del encuentro, tres futbolistas del club nipón intentaron una jugada preparada que terminó en un blooper, con un aparatoso choque entre ellos que terminó en risas por parte del público.

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Los fanáticos del Machida miraban atónitos el momento, tratando de encontrar una explicación. El video se volvió rápidamente viral en redes sociales.

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