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VIDEO. Así fue la llegada del ganador del Maratón de Santiago 2026: ¡De Kenia para el mundo!

ADN Deportes estuvo presente en el evento de running más grande de Chile en este histórico momento.

Felipe Romo

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El Maratón de Santiago 2026 convocó a 33 mil personas a participar en los distintos recorridos de la carrera. El ganador de los 42K fue el keniano Cornelius Chepkok.

El atleta africano volvió a demostrar el gran nivel competitivo que ha demostrado en diversos circuitos a lo largo del mundo, y ADN Deportes captó el histórico momento de su llegada.

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