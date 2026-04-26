VIDEO. Así fue la llegada del ganador del Maratón de Santiago 2026: ¡De Kenia para el mundo!
ADN Deportes estuvo presente en el evento de running más grande de Chile en este histórico momento.
El Maratón de Santiago 2026 convocó a 33 mil personas a participar en los distintos recorridos de la carrera. El ganador de los 42K fue el keniano Cornelius Chepkok.
El atleta africano volvió a demostrar el gran nivel competitivo que ha demostrado en diversos circuitos a lo largo del mundo, y ADN Deportes captó el histórico momento de su llegada.