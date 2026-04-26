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Lluvia confirmada en el centro-sur de Chile: ¿Cuándo empiezan las precipitaciones y qué lugares serán más afectados?

Un sistema frontal alimentado por un río atmosférico desatará la caída de agua en diversos puntos del país. Se esperan vientos.

Javier Méndez

Lluvia confirmada en el centro-sur de Chile: ¿Cuándo empiezan las precipitaciones y qué lugares serán más afectados?

Lluvia confirmada en el centro-sur de Chile: ¿Cuándo empiezan las precipitaciones y qué lugares serán más afectados? / Mario Davila

Luego de días de relativa estabilidad, un sistema frontal avanza desde el Pacífico y tiene en la mira al centro-sur de Chile durante esta última semana de abril.

Según el meteorólogo de Canal 13, Gianfranco Marcone, el frente ingresará durante los primeros días de la semana por el sur del país, para luego desplazarse hacia otras localidades más céntricas.

Ciudades como Chillán, Talca y Linares sí recibirán precipitaciones, que podrían ser importantes dado el río atmosférico que alimenta el sistema.

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¿Cuándo empiezan las nuevas lluvias en Chile?

Las primeras lluvias del sistema frontal comenzarían la mañana del martes 28 en la Región de Los Ríos, intensificándose después del mediodía.

En horas de la tarde, los pulsos de precipitación serían intensos en La Araucanía, la cordillera de Los Andes de Los Ríos y la provincia de Arauco.

Más al norte, el Maule también recibirá el impacto desde la tarde-noche de la misma jornada, aunque con montos menores: ciudades como Curicó, Talca y Constitución no superarían el milímetro acumulado.

¿Qué zonas serán más afectadas por la lluvia?

En Ñuble y Biobío el evento será más significativo. Chillán, Concepción y Los Ángeles podrían registrar entre 3 y 7 mm, con alta probabilidad de lluvia durante gran parte de este 28.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió aviso por viento para la tarde del martes 28 y madrugada del miércoles 29, con rachas que podrían alcanzar los 80 km/h en la cordillera de Ñuble y Biobío, y hasta 60 km/h en la cordillera del Maule.

Según el pronóstico del modelo ECMWF, el sistema frontal también proyecta la llegada de un nuevo margen frontal frío al centro-sur para iniciar mayo.

Tras el paso del frente, las condiciones se estabilizarán gradualmente desde el miércoles 29.

El pronóstico previo al frente se mantiene favorable para la Región Metropolitana: lunes y martes con nubosidad parcial y temperaturas entre 22 y 23 grados en la ciudad de Santiago.

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