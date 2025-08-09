Universidad de Chile enfrenta este sábado a Unión Española por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025. Previo al puntapié inicial, hinchas azules protagonizaron serios incidentes en las tribunas del Estadio Nacional.

De acuerdo a las imágenes captadas por ADN Deportes, fanáticos de la U rompieron rejas para pasar desde la tribuna andes a la galería norte, provocando la intervención del personal de seguridad en el recinto de Ñuñoa.