VIDEO. Hinchas de la U protagonizan incidentes en las tribunas del Estadio Nacional durante duelo ante Unión Española

Antes del pitazo inicial, fanáticos azules rompieron rejas del recinto de Ñuñoa.

Universidad de Chile enfrenta este sábado a Unión Española por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025. Previo al puntapié inicial, hinchas azules protagonizaron serios incidentes en las tribunas del Estadio Nacional.

De acuerdo a las imágenes captadas por ADN Deportes, fanáticos de la U rompieron rejas para pasar desde la tribuna andes a la galería norte, provocando la intervención del personal de seguridad en el recinto de Ñuñoa.

