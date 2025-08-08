;

PREVIA. U de Chile vs. Unión Española: dónde y cómo ver el partido en vivo, online y en TV por el Campeonato Nacional 2025

Azules e hispanos protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la fecha 19 de la Liga de Primera. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

U de Chile vs. Unión Española: dónde y cómo ver el partido en vivo, online y en TV por el Campeonato Nacional 2025

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La acción de la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025 se extenderá hasta el lunes 11 de agosto, pero uno de los encuentros más atractivos de la jornada será el que protagonizarán este sábado 9 Universidad de Chile y Unión Española en el Estadio Nacional.

Los azules apuntan a volver a los triunfos luego de haber perdido ante Cobresal, buscando ganar con tal de seguir asechando al líder, Coquimbo Unido.

Al frente estará un elenco hispano que precisa mantener su racha positiva de resultados con tal de escapar de la zona de descenso.

La U vs. Unión Española, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad de Chile y Unión Española lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Sábado 9 de agosto

  • 15:00 hrs Universidad de Chile vs Unión Española Estadio Nacional

