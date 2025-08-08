El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Codelco detiene temporalmente vínculos con empresas contratistas vinculadas al derrumbe en El Teniente

Codelco informó este viernes que suspendió de manera temporal los contratos con las empresas contratistas que realizaban trabajos en la zona del derrumbe que dejó seis trabajadores fallecidos en la División El Teniente, región de O’Higgins.

La suspensión estará vigente “al menos hasta el 13 de agosto”, detalló la estatal en su séptimo reporte sobre el incidente.

“Las compañías contratistas Santa Elvira, Ferrostaal, Salfa Mantenciones y Steel se sumaron a Prosiga, Xtreme, Mies, Aura, DMC, Bormax, CYGSA y Enaex”, son las empresas.

Tras el accidente, la operación de la división se mantuvo detenida por orden del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), que sólo permitió el ingreso de personal crítico para el resguardo de las instalaciones.

Durante la noche del viernes, Sernageomin autorizó un funcionamiento parcial del yacimiento, con un restablecimiento progresivo de las faenas.

3 oficios de la Cámara de Diputados

En cuanto a las investigaciones, “el fiscal regional y un equipo de la PDI continuaron por segundo día con diligencias en el interior”, mientras que Sernageomin llevó a cabo nuevas inspecciones en sectores claves, según detalló Codelco.

La Comisión de Investigación Interna de la estatal realizó entrevistas y tomó declaraciones a operarios y profesionales que estuvieron involucrados en las faenas.

Además, Codelco indicó que ha recibido tres oficios de la Cámara de Diputados solicitando información sobre el accidente y las medidas adoptadas. La empresa reafirmó su compromiso con la transparencia y la colaboración en la investigación de este trágico suceso.