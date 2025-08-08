;

Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez convoca a víctimas de abusos en el Sename a entregar testimonios

Se habilita plataforma para recibir relatos de quienes sufrieron abusos en sistemas de cuidado entre 1979 y 2021, garantizando confidencialidad y apoyo.

Martín Neut

Tomás Golzio

La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez, encabezada por la psicóloga Soledad Larraín, está recogiendo testimonios de personas que sufrieron vulneraciones de derechos bajo la custodia del Sename o en sistemas de cuidados privados entre 1979 y 2021.

El objetivo es “reconocer a las víctimas”, “esclarecer la verdad histórica” y proponer medidas de reparación y garantías de no repetición, según explicó Larraín durante el Consejo de Gabinete.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, afirmó que “nuestro país tiene un gran dolor” por los abusos cometidos y recordó que Chile ha recibido “recomendaciones y sentencias internacionales” por estas violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Según la comisión, cerca de 700 mil menores pasaron por estos sistemas durante ese período, y un porcentaje significativo sufrió abusos graves, como el caso emblemático de Lissette Villa, niña que murió en 2016 por apremios ilegítimos en un hogar del Sename.

“Estamos muy al debe como país”

Eduardo Gallardo, director de la fundación Ya no están solos, señaló que “estamos muy al debe como país” en materia legislativa y fiscalización.

Criticó que la Ley Sofi aún no avance en el Congreso y que, pese al cambio de nombre del Sename a Mejor Niñez, “las vulneraciones se siguen generando”, sobre todo en programas que propician la desvinculación familiar.

Los testimonios se pueden entregar de forma presencial, virtual o por escrito, siempre con confidencialidad y acompañamiento profesional. La inscripción está disponible en la página web de la comisión.

