VIDEO. ¿Otro descuelgue para Evelyn Matthei? Alcalde cupo UDI sube video junto a Kast en plena campaña presidencial

En un acto del Partido Republicano, el jefe comunal participó junto a los Carter y afirmó que “nunca existió la voluntad de hacer primarias” en el bloque.

Martín Neut

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, oficializó su distanciamiento de Chile Vamos al sumarse como independiente al apoyo de José Antonio Kast.

Este viernes participó en una actividad del Partido Republicano, en su sede, junto a su antecesor Rodolfo Carter y el diputado Álvaro Carter, luciendo en la solapa una chapita con el logo de la colectividad.

La decisión sella el quiebre con el bloque que lo llevó al municipio en un cupo de la UDI. El distanciamiento comenzó en abril, cuando criticó la negativa de realizar primarias entre Evelyn Matthei y Rodolfo Carter.

En esa oportunidad dijo que lo ocurrido fue “una comedia de equivocaciones” y que “nunca existió la voluntad de hacer primarias”.

Reyes sostuvo entonces que la idea de Carter “era participar de una elección primaria” y que, al descartarse, resultaba “muy complejo apoyar a la candidata de Chile Vamos” en primera vuelta.

