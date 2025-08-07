;

VIDEO. Liberan imágenes inéditas: así quedó la mina El Teniente tras fatal derrumbe donde murieron 6 mineros

Hoy se iniciaron los trabajos en terreno que buscan esclarecer las causas de la tragedia.

Martín Neut

Este jueves 7 de agosto se conocieron nuevos registros que muestran el estado en que quedó la mina El Teniente, tras dar por iniciadas las diligencias en terreno para establecer las causas de la tragedia.

El derrumbe ocurrió el pasado 31 de julio en el sector Teniente 7, tragedia que costó la vida a seis trabajadores y dejó varios heridos.

En los videos se observa cómo gigantescas rocas se desplomaron, destruyendo maquinaria, bloqueando túneles y cortando las rutas internas de evacuación.

El impacto no solo provocó víctimas fatales, sino que también múltiples lesiones a quienes lograron escapar.

Las imágenes evidencian la magnitud del daño y las dificultades que enfrentaron los equipos de rescate.

La zona permanece clausurada por riesgo estructural, mientras la PDI y voluntarios de Topos Chile realizan trabajos de avanzada en espera de que la Fiscalía pueda ingresar para peritajes.

