;

Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en División El Teniente tras tragedia minera

Este es un paso previo para reanudar las faenas, pues aún falta la aprobación de la Dirección del Trabajo.

Nelson Quiroz

Matías Llanca

Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en División El Teniente tras tragedia minera

Sernageomin autoriza reinicio parcial y progresivo de operaciones subterráneas en División El Teniente tras tragedia minera

01:44

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) autorizó este viernes el reinicio parcial y progresivo de las operaciones subterráneas en la División El Teniente de Codelco, luego del accidente ocurrido el 31 de julio que cobró la vida de seis trabajadores.

La autorización contempla la reanudación de las faenas en los sectores Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte, tras constatar que estas áreas no presentan daños ni riesgos inminentes para la seguridad de las personas ni las instalaciones.

ADN

Sin embargo, se mantendrá la paralización en los sectores Recursos Norte, Andesita, Andes Norte y Diamante, dado que aún se requieren análisis técnicos más profundos y la entrega de información adicional por parte de la empresa.

Revisa también

ADN

Sernageomin instruyó que el acceso a los sectores paralizados estará limitado exclusivamente a la ejecución de medidas correctivas y de seguridad. Además, exigió un monitoreo continuo de la sismicidad y parámetros geotécnicos, el cumplimiento estricto de los lineamientos operacionales y la difusión del plan de reapertura a todo el personal, dejando registro formal de estas acciones.

La entidad recalcó que esta autorización es un paso previo para la reanudación efectiva de las faenas, ya que aún resta la aprobación de la Dirección del Trabajo, que debe certificar el cumplimiento de las condiciones laborales y de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Una vez obtenida esta autorización, División El Teniente informará oficialmente la fecha y condiciones del retorno a las labores en las áreas autorizadas, asegurando que la operación se desarrolle bajo estrictos estándares para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, así como la estabilidad de las instalaciones mineras.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad