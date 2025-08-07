A una semana de la tragedia que cobró la vida de seis trabajadores en la mina El Teniente, concluyeron las primeras diligencias periciales en el interior del yacimiento, lideradas por el fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, señaló que “por respeto a las familias víctimas y otro, un impedimento, lo que haga es una investigación en desarrollo, no puedo referirme a la etapa de la misma”.

Agregó que “el tiempo que pueda durar una actuación pericial o de inspección de un sitio de suceso o una reconstrucción, no hay un tiempo definido, depende de la dinámica de los hechos y por la envergadura de esta me imagino que tiene bastante complejidades”.

Por su parte, el fiscal Cubillos informó que “mañana vamos a comenzar un ciclo de entrevistas, vamos a partir con los geomecánicos, precisamente acá en la misma línea, para que nos puedan responder varias consultas que tenemos al respecto”.

También destacó que “el tema de la seguridad es muy importante, todavía sentimos varios sismos pequeños con algunos desprendimientos, los pudimos ver en el lugar, obviamente estábamos con las precauciones y sin duda todavía hay que tener mucha precaución”.