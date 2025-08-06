VIDEO. Tragedia en El Teniente: así fue el emotivo funeral en La Serena de uno de los mineros muertos en la mina
Carlos Arancibia fue despedido por su familia, colegas y autoridades en una ceremonia que contó con la presencia del Presidente Boric.
El Presidente Gabriel Boric y la ministra de Minería, Aurora Williams, llegaron este miércoles hasta La Serena para asistir al funeral de Carlos Arancibia Valenzuela, tras tres días de duelo nacional.
Arancibia es uno de los 6 trabajadores que murieron en un accidente en la mina El Teniente, en la región de O’Higgins.
La ceremonia se realizó en la parroquia San Juan Evangelista del sector Las Compañías, donde una multitud despidió al joven minero de 35 años.
Al lugar también llegaron autoridades regionales y representantes de Codelco para acompañar a la familia.
Carlos era oriundo de La Serena, vivía junto a su madre y había estudiado mecánica industrial en el Colegio Salesianos, donde era recordado como un alumno generoso, perseverante y con gran compromiso con su comunidad.
Tras la misa, el cortejo fúnebre avanzó hasta el cementerio municipal del mismo sector, en una jornada marcada por la emoción y el respeto hacia la memoria del trabajador.