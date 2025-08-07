El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carabineros y PDI realizan el primer operativo conjunto en la “pequeña Caracas” de Estación Central

Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) desplegaron un operativo conjunto en el sector Toro Mazote, conocido como la “pequeña Caracas”, en Estación Central.

La acción, que se extenderá desde la tarde hasta pasada la medianoche, incluye controles vehiculares, fiscalización del comercio ambulante y la búsqueda de personas con antecedentes judiciales.

Este despliegue forma parte del primer gran operativo coordinado entre ambas instituciones en la región Metropolitana, anunciado por el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero.

Además de Toro Mazote, las patrullas también cubren áreas cercanas como el sector de las Rejas, en comunas de Estación Central y Maipú.

La presencia policial ha provocado la dispersión de vendedores ambulantes en la zona, reflejando el compromiso de las autoridades para mejorar la seguridad y el orden público en estos puntos críticos de la capital.