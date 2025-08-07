;

Subsecretaria Carolina Pérez denuncia robo dentro de su casa en Providencia

Efectivos policiales trabajan para identificar a los responsables y recuperar los objetos.

Carolina Pérez, subsecretaria de Patrimonios, fue víctima de un robo en su domicilio ubicado en la comuna de Providencia.

Según información preliminar, desconocidos ingresaron al inmueble mientras la autoridad no se encontraba en el lugar y sustrajeron especies tecnológicas personales.

Personal del OS9 de Carabineros se encuentra realizando las primeras diligencias en el sitio, en un procedimiento que también está siendo coordinado por la Fiscalía Oriente.

Esta instruyó la investigación a dicho equipo especializado para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Las autoridades mantienen el caso en plena investigación, por lo que la información puede variar conforme avancen las pesquisas.

