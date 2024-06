Fuenzalida aborda el momento de Nicolás Castillo en la UC y el futuro de Gary Medel: “No me lo imagino en Colo Colo”

José Pedro Fuenzalida, ídolo y multicampeón con Universidad Católica, conversó este jueves junto a Los Tenores y analizó el presente del equipo dirigido por Tiago Nunes, abordando diversos temas que rondan en San Carlos de Apoquindo.

Entre ellos, el otrora lateral, que está radicado en Estados Unidos, se refirió al posible fichaje de Gary Medel, quien podría regresar al fútbol chileno y contaría con opciones de arribar a uno de los archirrivales de los cruzados: Colo Colo.

“¿Si me lo imagino en Colo Colo? La verdad es que no. Me lo imagino más volviendo a Católica a darle al club más de toda su experiencia que ha ganado todos estos años. Sería muy lindo”, señaló el “Chapa” sobre el posible retorno del “Pitbull” al conjunto precordillerano.

En esa línea, recordó su regreso a la UC en 2015 y señaló que: “Yo lo viví, creo que en una etapa muy distinta a la que está él (Medel), pero sería muy lindo verlo con la camiseta de Católica nuevamente”.

José Pedro Fuenzalida y su opinión sobre Nicolás Castillo

Por otra parte, Fuenzalida se refirió al momento del atacante de 31 años, quien viene de recibir una dura sanción por los obscenos gestos que realizó a los hinchas de la U de Chile en el último Clásico Universitario.

“Le ha tocado un tiempo complejo desde que tuvo que estar fuera del fútbol mucho tiempo. Me puso contento que pudiera volver a jugar, estar con el equipo, hizo dos goles de tiro libre”, señaló sobre Castillo.

Además, comentó que: “Ojalá pueda volver a la cancha y pueda despedirse, no sé si ahora o en un tiempo más, pero que pueda }despedirse como todos los jugadores quieren, que es en cancha y con la gente”.