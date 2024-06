Este jueves, Los Tenores de ADN conversaron con el exfutbolista nacional José Pedro Fuenzalida, quien está radicado en Estados Unido luego de su última aventura en el fútbol con Universidad Católica, club del cual se despidió en 2022.

Sobre su vida en tierras norteamericanas, el “Chapa” señaló: “Surfear en las mañanas, hacer aseo, cuidar a mi hija y estar con la familia, eso he hecho este año. También vinimos a Estados Unidos a aprender inglés, tuve cinco meses de clases y después me dediqué casi al 100% a mi familia, además de ver algunos proyectos”.

Quien fue bicampeón con La Roja comentó que ya tiene todo listo para ir a apoyar a Chile en la Copa América 2024, torneo que se jugará en Estados Unidos entre junio y julio. “Con mis hijos iremos a ver los tres partidos de la fase de grupos. Viví varias veces la Copa América desde adentro y ahora me toca ir como hincha. Vamos a disfrutar esto, porque mis niños están en la etapa donde quieren seguir a la selección”, indicó.

“Estamos ilusionados con este nuevo proceso de La Roja, hay hartas caras nuevas y también el entrenador. Siento que sí se pueden hacer grandes cosas por la capacidad de los jugadores y el cuerpo técnico”, agregó.

Respecto a su futuro, el ex UC no descartó desempeñarse en algún rol ligado al fútbol. “El tema siempre está ahí presente, pero lo planteo como una etapa para más adelante. No he hecho el curso de entrenador, he estado un poco alejado del fútbol, más allá de seguir a Universidad Católica, pero no descarto nada. Por ahora estoy disfrutando el proceso”, reconoció.

En esa línea, abordó la posibilidad de trabajar en proyectos con la selección chilena o Universidad Católica. “En base a la experiencia y todo lo que uno ha vivido, a veces puedo aportar. Obviamente no estoy en la etapa de ofrecerme, pero si puedo ayudar en algo y si la gente cree que tengo la capacidad para desarrollar un proyecto, sí me gustaría. Es algo que no descarto”, aseguró.

“Es lindo desarrollar proyectos y entregar todo lo que uno aprendió después de estar tatos años inmerso en el futbol profesional. Siempre estarán las puertas abiertas para poder desarrollar algo en un tiempo más”, complementó el otrora lateral derecho.

Por último, José Pedro Fuenzalida se refirió al momento de Universidad Católica. “En esta última etapa del torneo demostró lo que puede hacer como equipo por los jugadores que tiene. Logró encontrar la regularidad, ganó un clásico de visita y se puso en la parte alta de la tabla. Me pone muy contento por la institución”, concluyó.