Igor Lichnovsky define el objetivo de La Roja para la Copa América 2024: “Chile siempre tiene que aspirar a la final”

La Roja continúa su preparación para enfrentar el próximo martes a Paraguay en su último amistoso previo a la Copa América 2024 y el defensa nacional, Igor Lichnovsky, habló en la antesala de aquel compromiso en el Estadio Nacional.

Respecto a su convocatoria, el central del América valoró que: “Para mí siempre es una ilusión y una motivación (estar en la selección). Creo que uno tiene que estar listo para presentarse si se te necesita. Venir con toda la intención y a la misma vez, cuando no eres requerido, estar con la misma disposición de que a la selección de vaya bien”.

“Siempre uno tiene entre los objetivos el poder jugar y representar a tu país. A mí me encantan los desafíos y cuando se me da la confianza, los enfrento con mucha responsabilidad. Creo que a la edad que tengo no es el momento de demostrar el talento ni la experiencia, sino que poder expresar el futbolista que soy”, añadió.

En esa línea, el formado en la U de Chile indicó que: “Después de tantos años sin venir, ver al grupo, a los más jóvenes y a los que son más grandes, de una manera unida y con ganas de trabajar para querer seguir trascendiendo, a mí personalmente me motiva”.

Por otro lado, señaló el objetivo de La Roja con miras a la Copa América. “Por lo que ha acostumbrado el último tiempo, Chile siempre tiene que estar aspirando a la final y a la Copa. Mientras en la competencia interna tengamos eso como objetivo, todo va a ser lindo para Chile”, afirmó.

Finalmente, destacó el trabajo de Ricardo Gareca al mando de la selección chilena. “Lo más importante es que los jugadores o lo que él tiene a disposición podamos acoplarnos. La mejor demostración es adentro de la cancha. Así sucedió en la última fecha FIFA y empezar desde ese escalón hacia arriba, es muy positivo”, agregó.