“No nos manejamos de esa manera”: la respuesta de Everton sobre rumor del fichaje de Luciano Cabral

Sigues las reacciones luego de la sorpresiva información que surgió ayer en donde se vinculó al volante de Coquimbo Unido, Luciano Cabral, con Everton de Viña del Mar.

Según señaló el portal En Cancha, el mediocampista sería nuevo refuerzo del cuadro viñamarino para la segunda rueda del Campeonato Nacional.

Sin embargo, el gerente deportivo de Coquimbo Unido, Pablo Ramírez, conversó con ADN Deportes este jueves y desmintió este supuesto fichaje del jugador argentino-chileno. “Eso es total y absolutamente falso. Coquimbo Unido no ha recibido ninguna oferta, ni de manera formal o informal, de nadie hasta la fecha”, indicó.

Y en Everton también abordaron el tema de Luciano Cabral. Hoy en conferencia de prensa, el director deportivo de los “ruleteros”, Gustavo Dalsasso, comentó: “Lamentablemente, no nos podemos hacer cargo de algunos trascendidos. No hace bien, porque en este caso genera expectativas y un montón de cosas”.

También se pronunció el gerente deportivo del club, Gianni Michelini, quien mencionó que “el mercado se está moviendo y no vamos a decir cosas que no sean oficiales ni trascendidos, porque no nos manejamos de esa manera”.

“El Grupo Pachuca (al que pertenece Everton) es tan importante que cada nombre que sale de acá significa una estrategia distinta para cada club que viene tocado en el tema. Si un jugador tiene una cotización, y le interesa al Grupo Pachuca, esta cotización se va a duplicar”, agregó Michelini.

“Entonces tenemos que ser inteligentes en cómo nos movemos. Cuando sea el momento necesario se van a enterar de quién viene a fortalecer a Everton”, concluyó el gerente deportivo.