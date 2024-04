“Te voy a salir a matar en la prensa, canchero de mie...”: Árbitro acusa graves insultos de Emiliano Vecchio tras duelo entre Unión Española y la U

Diego Flores, arbitro que dirigió el último partido entre Unión Española y Universidad de Chile, acusó graves insultos del jugador Emiliano Vecchio, quien fue expulsado después del pitazo final por “desaprobar con palabras y acciones un cobro arbitral”.

En su informe arbitral, el juez señaló que Vecchio “aborda al equipo arbitral frente a la puerta del camarín de árbitros y de manera desafiante y exaltada me grita: ‘Nos cagaste, son unos malos de mierda, eres un canchero de mierda, nos robaste’. Luego, este mismo jugador se acerca al cuarto árbitro de manera violenta e intimidante, quedando muy próximo (cara a cara) y le dice: ‘¿Qué le dijiste cagón de mierda para que me echara?’, frase que repite varias veces”.

“Debido al nivel de descontrol del jugador, sus compañeros debieron intervenir para retenerlo. Pese a ello, el jugador continuó con su actitud y luego me grita: ‘Te crees muy canchero, si me dan diez fechas te voy a salir a matar en la prensa, canchero de mierda, nos robaste”', agregó el réferi sobre lo ocurrido tras el encuentro jugado en el Santa Laura.

Por último, Diego Flores indicó que Emiliano Vecchio le ofreció golpes afuera de los vestuarios. “Cuando finalmente logramos entrar al camarín, este jugador continuó con su actitud violenta y me desafía a pelear a golpes diciendo: ‘Sale afuera, ¿no eres tan canchero?, ven, aquí te espero, ladrón de mierda”', concluyó.

Este informe arbitral choca con las declaraciones que dio el volante de Unión Española luego del partido, donde asegura que no insultó a los réferis. “No entendí por qué me echaron. No insulté al árbitro. Jamás en mi vida he insultado a un árbitro”, comentó el mediocampista argentino el pasado domingo.