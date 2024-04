“En honor a…”: El veredicto de Pablo Pozo por los supuestos penales no cobrados en triunfo de la U ante Unión Española

Pablo Pozo, ex árbitro chileno de categoría FIFA, se pronunció sobre los dos supuestos penales que el juez Diego Flores no cobró durante el partido de Unión Española y Universidad de Chile, donde los azules se llevaron el triunfo por 1-0.

En diálogo con ADN Deportes, el otrora jefe de la Comisión Arbitral de la ANFP señaló que “ambas situaciones son muy interpretativas y televisivas, para analizarlas, pero en honor a dar continuidad al juego, rapidez y fluidez, estoy de acuerdo con que no hayan sido cobradas”.

Respecto a la situación que no le cobraron a Unión, por una falta de Marcelo Morales sobre Emiliano Vecchio, Pozo mencionó: “Si bien hay un contacto abajo, no sé si ese contacto amerita para que el jugador caiga de la forma que lo hizo. Hay una magnificación de la falta, Vecchio no está fingiendo la falta, sino que se aprovecha de un leve contacto para caer de manera poco natural, lo que hace poco sancionable un penal”.

👀⚽🇨🇱 ¿Qué pasó aquí?



Marcelo Morales tocó a Emiliano Vecchio en área de la U, pero el árbitro decidió seguir con el juego en favor de Unión Española, en el #MatchdayDomingo.



¿Estás de acuerdo o cobrabas penal?



Estadio TNT Sports 📲💻 https://t.co/mF550OiQV3 📍 pic.twitter.com/phiJscOk2W — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 8, 2024

En cuanto a la jugada que hubiese favorecido a la U, donde Jonathan Villagra agarra el brazo de Luciano Pons cuando el delantero remató al arco, el ex juez nacional indicó: “Villagra lo tiene tomado del hombro, el jugador de Universidad de Chile patea de lleno el balón y pega en el travesaño. Si Pons no hubiese golpeado el balón, obviamente hubiese sido mayor la trascendencia del contacto y podría haber sido sancionado como penal”.