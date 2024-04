“Dijo que había sido penal”: Emiliano Vecchio asegura que el árbitro admitió su error en duelo ante la U

Emiliano Vecchio se lanzó contra el arbitraje del partido entre Unión Española y Universidad de Chile. El volante “hispano” reclamó por un posible penal que no le cobraron y terminó expulsado tras finalizar el encuentro.

“Hay jugadas donde no se tiene el mismo criterio para un equipo y para el otro. Muchas veces la balanza se inclina para un lado. El penal es claro, me pegan una patada abajo, yo siento el contacto y obviamente me caigo. Ni se revisó la jugada, pero todo el mundo la vio”, señaló el mediocampista en declaraciones reproducidas por Independencia Hispana.

Vecchio aseguró que Diego Flores, juez del partido, habría admitido que fue penal. “Cuando él estaba dentro del vestuario dijo que hubo un contacto y que había sido penal. Se lo dijo a un dirigente y a una persona del cuerpo técnico, pero ya era tarde, ya había cobrado todas las divididas para Universidad de Chile y el partido estaba terminado”, indicó.

👀⚽🇨🇱 ¿Qué pasó aquí?



Marcelo Morales tocó a Emiliano Vecchio en área de la U, pero el árbitro decidió seguir con el juego en favor de Unión Española, en el #MatchdayDomingo.



¿Estás de acuerdo o cobrabas penal?



Estadio TNT Sports 📲💻 https://t.co/mF550OiQV3 📍 pic.twitter.com/phiJscOk2W — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 8, 2024

“Fue un arbitraje muy malo, hay que decir las cosas como son. Cuando nos critican a nosotros los jugadores, tenemos que aguantar, y cuando los árbitros se equivocan también tienen que asumir su responsabilidad”, agregó el futbolista argentino.

Por otro lado, Emiliano Vecchio se refirió la expulsión que sufrió ante la U. “Cuando terminó el partido, le fui a decir al cuarto árbitro que de los 8 minutos de agregado jugamos 4 y en los otros 4 estuvieron tirados en el piso. Me sacó doble amarilla y me expulsó. Ni entendí por qué me echó. No lo insulté, jamás en mi vida he insultado a un árbitro”, afirmó.

El volante espera que el Tribunal de Disciplina deje sin efecto su expulsión por doble amarilla. “Si la semana pasada el Tribunal le quitó la amarilla a Lorenzo Reyes y él pudo jugar contra Colo Colo después de la patada que pegó ante Unión Española, creo que a mí me la pueden quitar tranquilamente porque no le dije nada al árbitro, soy el capitán del equipo, siempre tengo que hablar con respeto. No entiendo por qué me echó”, concluyó.