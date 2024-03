Estados Unidos: Trump con vía libre para ser el candidato republicano tras retiro de Nikki Haley

Charleston de EEUU

El Partido Republicano tiene el camino despejado para que Donald Trump sea por tercera vez su candidato presidencial en Estados Unidos. Las primarias de la derecha estadounidense quedan definidas tras la renuncia de Nikki Haley, a la jornada siguiente de su derrota ante el exmandatario en 14 de 15 estados. La exembajadora estadounidense ante las Naciones Unidas era la única contendiente del multimillonario, a quien no le entregó su apoyo explícito y sí llamó a “ganarse los votos” de quienes no lo respaldan.

Haley era la única mujer en campaña y la contrincante final de Trump entre los republicanos, aunque jamás estuvo cerca de amenazar el respaldo que posee el exgobernante de EEUU. La renuncia de la exembajadora llevará a que el ultraderechista vuelva por tercera vez a la papeleta de los votos presidenciales y viva su revancha ante el actual presidente demócrata Joe Biden. En su discurso de abandono de la primaria, Nikki Haley recordó que “la política se trata de atraer a la gente a tu causa, no de rechazarlos”.

La ahora excandidata aseveró desde Charleston (Carolina del Sur) que “ahora es responsabilidad de Donald Trump ganarse los votos de aquellos en nuestro partido y fuera de él que no lo respaldan, y espero que lo haga”. Nikki Haley agregó que “nuestra causa conservadora necesita urgentemente a más gente. Este es el momento de que él elija”. La mujer de 52 años recalcó que “estoy llena de gratitud por el gran apoyo recibido en todo nuestro gran país. Pero ha llegado el momento de suspender mi campaña”.

En su despedida, Nikki Haley señaló que “aunque ya no seré candidata, no dejaré de usar mi voz para las cosas en las que creo”. The Washington Post informa que la exembajadora felicitó a Donald Trump por convertirse prontamente en el candidato republicano, pero no lo respaldó. La excandidata republicana nunca alcanzó a acercarse a las votaciones del multimillonario, pero tuvo buenos resultados entre las mujeres de los suburbios y los independientes, con encuestas que la mostraban con un mejor resultado ante Joe Biden.