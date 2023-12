Operación Tributos: excandidata del Partido Republicano detenida en operativo asegura no tener “ningún tipo de delito asociado”

Operación Tributi

Fue, quizás, el primero de los nombres que generó cierta reacción en redes sociales tras conocerse la detención de 55 personas por un fraude tributario de $240 mil millones, según lo estimado por el Servicio de Impuestos Internos, en un trabajo nominado “Operación Tributos”: se trata de la abogada Ximena Jiménez, militante del Partido Republicano y candidata a consejera constituyente por la misma colectividad.

Tras salir del centro de justicia, Jiménez aseguró que su detención y su militancia no están relacionadas: “No tiene nada que ver una cosa con otra”. Además, acotó que “son cosas que pasaron en 2015, aproximadamente”.

Agregó luego: “En ese año, trabaja en una exportadora y eso sería. No tengo más información porque no nos formalizaron cargos. Tampoco nos dijeron de qué se trataba la investigación, no se ha podido ver, pero es una causa muy grande y en ese año trabajaba en una exportadora”.

Jiménez, quien seguiría militando en el Partido Republicano, defendió su inocencia: “Por supuesto (no he cometido delito). No tengo ningún tipo de delito asociado ni nada. Por algo a los que nos dieron la libertad o no nos ampliaron la detención, es porque no hay mayores antecedentes y no nos iban a pedir a nosotros una medida precautoria como prisión preventiva”.

Sobre el futuro con la colectividad en la que milita, adelantó que “me imagino que voy a tener una reunión con el partido”: “No soy imputada de nada, no se me ha formalizado. No debería estar afectando al partido, en el que milito desde 2019 y estas fueron cosas que creo que fueron en 2015, que trabajaba en una empresa exportadora”.

Hacia el final, precisó que la detención ocurrió en su domicilio particular.

Servicio de Impuestos Internos

Marcelo Freyhoffer, director jurídico del Servicio de Impuestos Internos (SII), puso en contexto el caso: “Si consideramos el monto del perjuicio fiscal, los tipos penales comprometidos y las penas que hay, es el fraude tributario más grande de la historia”.

Sobre el método usado para la concreción de este fraude, desglosó: “Este procedimiento está centrado fundamentalmente en la creación de empresas con el solo objeto de defraudar al fisco, emitiendo facturas falsas que dan cuenta de operaciones que no son existentes y que son utilizadas por una serie de contribuyentes para pagar menos impuestos”.