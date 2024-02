Cuba pide ayuda al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas

Roma de Italia

La compleja situación económica que enfrenta Cuba los llevó a solicitar por primera vez en la historia asistencia alimentaria a las Naciones Unidas. El Programa Mundial de Alimentos (PMA) confirmó que el gobierno cubano les hizo llegar un pedido de ayuda a la sede central en Roma de Italia. El organismo vinculado a la ONU especificó que se requirió “continuar la entrega mensual de un kilogramo de leche destinada a niñas y niños menores de siete años en todo el país”, un plan que alcanza a cerca de 800.000 infantes.

La isla viene enfrentando una crisis financiera desde la pandemia del covid-19, ante la pérdida de los ingresos del turismo. Esa situación se vio agravada por la inflación global que trajera la guerra en Ucrania, lo que elevó los costos de adquisición de suministros estratégicos. El PMA destacó la “importancia de esta solicitud” ante un escenario en Cuba que afecta “la seguridad alimentaria y nutricional de la población”. El organismo indicó que en febrero entregaron “144 toneladas métricas de leche en polvo descremada”.

La asistencia por ahora llegó para 48.000 niños de entre siete meses y tres años de vida. El programa de la ONU detalla que la solicitud de Cuba no explicita un período temporal, por lo que la entidad comenzó a movilizarse para encontrar recursos adicionales con “donantes tradicionales y no tradicionales” para cubrir la ayuda a largo plazo. El ejecutivo de La Habana no se ha pronunciado sobre el tema, aunque en las últimas semanas sus autoridades anticiparon alzas en los combustibles y el servicio eléctrico.

Deutsche Welle asegura que la disponibilidad de leche estatal en Cuba se deterioró en los últimos meses. El medio señala que algunas regiones debieron recortar la población prioritaria y se bajan las cantidades de entregas. En algunas provincias de la isla caribeña se comenzó a distribuir bebidas con vitaminas a modo de sustituto de la leche. Se agrega que es posible encontrar leche en polvo y líquida en las empresas del sector privado, pero tienen precios que son inaccesibles para la mayoría de los cubanos.