“No todas las bandas tienen eso”: Los Bunkers adelantan detalles de su presentación en el Festival de Viña del Mar 2024

Continúan las emociones del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y uno de los números más destacados para este 2024 será el de Los Bunkers, que se presentarán la quinta noche.

La banda nacional volverá por tercera vez al escenario de la Quinta Vergara el jueves 29 de febrero, abriendo los fuegos de la jornada que también contará con Young Cister y Sergio Freire (en humor).

En conversación con ADN, recordaron lo que fueron los pasos anteriores por el Festival Latino Más Grande del Mundo. Reconocieron que no tienen muchos recuerdo de su debut en 2007.

“No tenemos tantos recuerdos de esa vez. Fue tarde. Nosotros estábamos viendo a Tom Jones en la cama de una pensión”, comentando que optaron por no quedarse en el hotel Sheraton. Por esto dicen que “de esa vez no hay tan buen sabor”.

Distinto fue lo que ocurrió en el año 2012, destacando en primer lugar que “fue en mejor horario, con un repertorio más amplio, más robusto, con más discos y con un poco más de experiencia también. Esa -vez- estuvo buena”.

Bajo la misma línea, recuerdan que en aquella época tuvieron una influencia más política y social, así como también mayor cuota de madurez. Hay que recordar que llegaban del lanzamiento de su disco Música libre.

“Veníamos de las protestas estudiantiles muy cercanas, estaba pasando todo en Puerto Aysén. Tuvo sus tintes más aguerridos”, comentaron haciendo alusión a que “habían muchos elementos sociales”.

El regreso

Respecto a esta tercera vez que se presentarán en el Festival de Viña, el contexto es diferente, ya en una etapa distinta a nivel profesional y personal de cada uno de los integrantes.

“Tiene que ver con nuestro regreso a las pistas, a los escenarios. En ese sentido, estamos muy contentos de lo que eso ha generado en la gente”, expresaron, así como también destacaron el concepto global de “la amistad”.

Por otra parte, tras varios años de trayectoria y algunos de ausencia en los escenarios, valoraron la buena llegada que han logrado en parte de las nuevas generaciones.

“Muchos niños, que no tienen que ver con nuestras vidas o nuestro pasado, se han apropiado de nuestro pasado”, sostienen, haciendo hincapié en que las canciones han sido capaces de perdurar en el tiempo.

“En toda la gira, muchos niños cantando. Nos llama mucho la atención. Algo tiene que ver con la cualidad del repertorio nuestro que genera ese contacto con el público, con niños. Está super bueno, no todas las bandas tienen eso”, complementan.

Conforme al repertorio que están preparando para su presentación en Viña 2024, explicaron que “también queremos mostrar algo del nuevo disco. Está bien equilibrado”.