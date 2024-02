“Se pasaron las isapres, no solo las van a perdonar...”: El desahogo de Aldo Schiappacasse e Isabel Tolosa por alza en los planes de las aseguradoras / ADN Radio

En un 7,4% fue fijado el monto máximo que las isapres podrán subir los planes de sus afiliados desde marzo, según lo publicado por la Superintendencia de Salud durante la mañana del martes 20 de febrero en el Diario Oficial, confirmando así que el tope subió casi tres veces en comparación con 2023, año en que el porcentaje fue de 2,6%.

De esta forma, de acuerdo a lo indicado, las aseguradoras tienen “cinco días corridos, a contar de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial, el plazo máximo que tendrán las Instituciones de Salud Previsional para informar a esta Superintendencia de Salud su decisión de ajustar o no los precios de los planes de salud y, en caso de hacerlo, el porcentaje específico que aplicarán”.

La mañana de este miércoles, en un nuevo capítulo de País ADN, los conductores del espacio, Aldo Schiappacasse e Isabel Tolosa, conversaron de la nueva medida informada por la Superintendencia de Salud y emitieron duras críticas a la decisión. “Parece casi un ‘perdonazo’”, dijeron.

“¿Puedo tener mi momento de furia?”, consultó Aldo. “¡Se pasaron las isapres! No solo las van a perdonar, sino que, además, nos van a revolcar por el suelo”, continuó, claramente ofuscado.

“El 2023 el alza fue de 2.6%, este año es 7.4% y ¿Sabes quiénes fueron los primeros que salieron a reclamar? Las isapres. Encuentran que no se ajustan al valor de la tabla, dicen que va a generar miles de inconvenientes o que va a quedar gente sin sistema. Se pasaron. No solo porque les mutualizaron la deuda, por lo que se la rebajaron en un tercio, sino que, además, el alza de los planes es grosera, es muy alta”, enfatizó el conductor.

Asimismo, Isabel añadió que “si esto no es un perdonazo, no sé qué es (...) A mí me parece que es un tema súper complejo, yo los encuentro bien ‘care palo’ la verdad”.