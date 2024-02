El cómo se llegó al debate previsional en la mitad del segundo mes del año fue un poco extraño: febrero es el mes del receso legislativo, pero en esta ocasión estuvo marcado por la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Por efecto, hubo alta presencia de políticos en el debate público (activos algunos, reflotados otros). En ese contexto fue que la ministra de la Secretaría Genegal de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, invocó al difunto:

“La fórmula del ‘tres-tres’ (seis puntos de cotización adicional, divididos en partes iguales, para cotización individual y para aumentar las actuales pensiones, respectivamente) fue una que propuso en su entonces Sebastián Piñera, pero que la actual oposición rechazó y, por lo tanto, yo creo que en honor a la voluntad de acuerdo que se construyó por parte del presidente Sebastián Piñera, sería bueno reponer la fórmula del 3-3 en el Senado, en el marco de la discusión de la reforma de pensiones”.

La presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, calificó de “impresentable” la mención. Pero ya era tarde: el debate había sido instalado.

El economista, Ph.D. en Economía, académico de la Universidad de Chile y exintegrante de la Comisión Nacional de Productividad, Joseph Ramos, hizo un análisis de la propuesta la mañana de este jueves, en ADN. Y fue rudo:

“Creo en solidaridad, pero en la que creo es en la que la gente más adinerada ayude a la gente menos favorecida. Sacarle tres puntos de cotización a quienes están trabajando para dárselo a los actuales (pensionados), es sacarle de gente que va a tener pensiones más bajas que las actuales. Es absurdo lo que se está discutiendo. Las pensiones, según el informe de la Superintendencia de Pensiones, liderado por Cristóbal Huneeus, indica que la tasa de reemplazo, es decir, la pensión en relación al salario, va a ser aproximadamente 10 puntos menos para quienes jubilen en 2040 que lo que es hoy. Si hoy consideramos eso insuficiente, aún más en ellos. Entonces qué sentido tiene sacarle plata de quienes ya van a tener una pensión más baja para dárselo a quienes van a tener una pensión más alta. Si uno quiere subirlo, tendrá que buscar recursos de otra parte, pero no de la cotización de los futuros (pensionados), que ya va a ser más baja debido a la rentabilidad de los fondos, de la esperanza de vida que sigue aumentando, de las lagunas previsionales en la informalidad. De esos temas no se está hablando”.

Pero también matizó en el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), que todos están de acuerdo, dijo, y que se podría hacer de forma “escalonada”, “que esos recursos sean para esos grupos que uno considera que están desfavorecidos en el momento actual, pero no la mayoría”.

Y complementó: “Ahí el Gobierno tiene razón: es populista decir que queremos subir la PGU, como dice la oposición, y que no haya recursos para ello. Si se va a subir la PGU, que no está en discusión, que se aprobó, la oposición ha dicho que va a subir la PGU. En contrapartida, tiene que dar los recursos para subir la PGU. Es de cajón”.

Con todo, que alguna parte de los seis puntos vayan a solidaridad tiene un problema a largo plazo: “Supone que las pensiones futuras van a ser más altas que las presentes y por consiguiente, saquemos recursos de los afiliados, una parte, 3 puntos, para dársela a los actuales. Eso tiene sentido si es que las futuras puedan ser más altas que las actuales, pero van a ser más bajas. El estudio de la Superintendencia está en blanco y negro, que va a ser como 10 puntos más bajo en 2040 de lo que es hoy”.

Y más: “¿Has escuchado la pregunta de alguien decir: ‘es suficiente’? El estudio de la Superintendencia muestra que el 6% es insuficiente. O sea, tendríamos que subir más la cotización, tendríamos que extender más la edad de jubilar... O sea, el que jubila hoy a los 65 vive hasta los 87, y la mujer vive hasta los 91, y va a seguir aumentando. También hay que atacar las lagunas previsionales. No se está hablando de subir la cotización, ni de extender la edad de jubilar, ni de reducción de la informalidad. Y no se está hablando de si es suficiente o no la propuesta. Y el estudio de la Superintendencia muestra que en 2040 van a ser 10 puntos más bajo la tasa de reemplazo que la actual, y en 2070 aun más baja. ¿Cómo podemos estar legislando una reforma que por los propios estudios del Gobierno muestra que van a ser pensiones más bajas que las actuales?”.

Pero para Ramos, el financiamiento de la PGU debe llegar por algún lado, y la herramienta del Estado es vía sistema tributario. Así, por ejemplo, los proyectos antielusión y antievasión del Ejecutivo, acotó el académico, “debe aprobarse con las modificaciones que se den del caso. Y si eso es insuficiente para lo que se necesita, bueno, tendremos que considerar en reducir las ambiciones, las aspiraciones, o aumentar la tributación. O sea, la carga tributaria en Chile va a seguir subiendo. En todos los países del mundo, cuando un país avanza, prospera, va subiendo la carga tributaria porque los bienes públicos tienden a quererse más. En un país pobre, tiene casi nada de bienes públicos”.

Hacia el final, hizo un pronóstico para 2024:

“Es alentador, pero no gran cosa: habla de 2,5%. El Banco Central habla de un rango centrado en 1,75%. La diferencia entre ambos no es gran cosa. Pero uno quisiera que Chile estuviera creciendo al 4%, 5%, como en el pasado, y eso requiere una batería de políticas, más allá de subir la carga tributaria y cosas por el estilo. En la comisión de productividad hicimos muchas sugerencias: pusimos la permisología en el tapete, hace cuatro o cinco años atrás. Ojalá se haga algo al respecto. Eso no va a dar frutos en este Gobierno. Va a ayudar, pero toma tiempo. Hay muchas cosas en el plano de crecimiento que se puede hacer. Mi política favorita es que un país como Chile avanza copiando: los chinos han desarrollado su industria automotriz, no inventando autos nuevos, básicamente copiando. Cuando avanzó, copió. Yo financiaría viajes de cinco mil empresarios a visitar fábricas de su rubro para mejorar la productividad en su empresa. Hay muchas políticas que se pueden y deben tomar”.