Ex superintendente de Salud por alza en planes de Isapres: “Esto podría generar un descontento e incluso judicialización”

El pasado martes, la Superintendencia de Salud fijó en 7,4% el monto máximo que las Isapres podrán subir los planes de sus afiliados desde marzo, según lo publicado en el Diario Oficial.

El plazo que poseen las aseguradoras para dar a conocer el porcentaje de alza de sus valores es de cinco días de corrido, decisión que ha generado controversia, sobre todo por la deuda que estas instituciones mantienen con sus afiliados tras el fallo de la Corte Suprema.

Sobre esto se refirió el ex superintendente de Salud, Patricio Fernández, quien en conversación con ADN Hoy señaló que esto pasa por la “incapacidad de poder dar soluciones concretas y de hacer aplicables estos fallos”.

“Esta es la parte más difícil, que es la confusión. Es decir, hace un par de meses las personas recibían la noticia de una baja en el precio GES, producto de estos fallos de la Corte Suprema. Pero eso generó un efecto de merma en los ingresos importantes de las Isapres”, agregó.

Además, explicó que “en esta oportunidad, se dispuso adelantar el reajuste del precio base de los planes, por lo que comenzará a regir en abril, cuando lo normal es que esto ocurra en junio”.

“¿Cómo le explico a las personas que en marzo van a tener una disminución, todas aquellas que en sus planes o grupo familiar tengan menores de dos años, pero quienes no tengan menores de dos años, o hasta los 65 años, van a sufrir un alza de 0,04 UF más? Y si se aprueba la ley corta, va a haber otra alza más, es decir, hay una serie de temas que el poder Ejecutivo y el Legislativo tienen que entender: las señales que están dando a las personas, y lo errático que está haciendo cada una de estas soluciones”, prosiguió.

Por otro lado, Patricio Fernández detalló que “si la Isapre dice que subiré 7,4%, la Superintendencia dirá ‘perfecto, pero dígame cómo usted llega a ese porcentaje’, y ahí se produce un análisis bastante personalizado”.

“Para algunas aseguradoras de salud esto puede ser insuficiente, pero el tema es que ya di una señal de alza, lo cual generará descontento e incluso judicialización”, aseguró.

Sobre los problemas administrativos que esto podría generar en empresas y compañías, el ex superintendente de Salud dijo que “efectivamente producen muchos problemas, donde me parece que el rol fiscalizador de la superintendencia tiene que estar muy muy atento”.

“Creo que el rol fiscalizador se ha abandonado un poco, a propósito de la situación en la que están las propias Isapres, pero eso no debería ser así”, acusó, indicando además que “yo entiendo lo que dicen las Isapres, pero, por otro lado, lo que uno exige también de parte del Ejecutivo y del poder político es que de verdad se ordene esta discusión”, aseveró.

Asimismo, declaró que “esta ley corta está estableciendo un paquete financiero sin nada de sostenibilidad del sistema en el futuro”.

Respecto a la opción de que se creen nuevas Isapres en este contexto, Fernández afirmó que esto se podría dar, señalando que “si esto no se genera de forma ordenada, lo que va a pasar es que la Isapre nueva va a captar a los a las personas sanas, y obviamente las personas enfermas van a quedar en la Isapre que está en malas condiciones”.

Finalmente, el ex superintendente proyectó lo que será la discusión en el Congreso sobre la Ley Corta. “Creo que el proyecto de ley se va a enredar bastante. Me parece que la Cámara de Diputados va a desechar lo que es mutualización, y hay que estar bien atento a lo que diga el Tribunal Constitucional”, dijo.

“Pero más allá de este tema, yo veo que también la Cámara de Diputados no va a querer ser un simple buzón, es decir, no va a decir ‘mire, usted el Senado se demoró casi nueve meses en tramitar este proyecto de ley, y usted quiere que yo lo apruebe en dos semanas, no’. Me parece que esto va a terminar en Comisión Mixta, y es probable que no lleguemos al plazo que estableció la Corte Suprema para aplicar el fallo”, cerró.