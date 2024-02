Naya Fácil anuncia que se va de Chile: “Voy a hacer una despedida con todos mis conocidos”

La popular influencer Naya Fácil sorprendió a sus seguidores al anunciar su decisión de abandonar Chile. El inesperado anuncio fue realizado durante una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde reveló que se encuentra en proceso de buscar una plataforma para rifar su automóvil y otros asuntos antes de partir.

“Nayita, ¿dónde te vas? Estoy súper metida, ¿de qué me perdí?”, fue una de las preguntas que recibió, a lo que Naya respondió con sinceridad confirmando su partida: “Estoy ordenando full mi casa, hace tiempo que tengo la cagada (...) Bueno, te comento que yo me voy de Chile, esto no es broma, es real. Por eso estoy buscando una página web donde rifar mi auto y todo el tema. Así que esa es la respuesta”.

La posible razón de su salida del país

Aunque la influencer no proporcionó detalles específicos sobre su próximo destino, aseguró que llevará a cabo una despedida con sus conocidos. En días anteriores, Naya Fácil fue víctima de un intento de encerrona en la comuna de La Florida, lo que podría haber influido en su decisión e dejar el país.

A través de sus redes sociales, la joven compartió una publicación en la que mencionaba que “llegó el gran día”, sin revelar más detalles sobre su próximo paso. A pesar de su discreción, se ha especulado que Naya podría participar en el próximo reality de Canal 13, cuyas grabaciones iniciarían en Perú a mediados de marzo, según mencionó el periodista Hugo Valencia en Zona de Estrellas.