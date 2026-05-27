“Yo jamás golpearía a una mujer”: reconocido humorista se defiende tras grave acusación de violencia de género
Ernesto Belloni se refirió a los dichos de Paty Cofré, quien reveló que el actor la habría golpeado.
Este miércoles, el conocido humorista chileno, Ernesto Belloni rompió el silencio tras la grave acusación que realizó Paty Cofré en su contra.
La también humorista y actriz acusó a Belloni de haberla golpeado tras un sketch, revelación que realizó durante el episodio más reciente de La Divina Comida.
En conversación con Chile Podcast TV, el intérprete de personajes como “Che Copete” contó su versión de la historia y desmintió a Paty Cofré, en la que consideró la “infamia más grande” que ha pasado en su vida.
“Acostado en mi cama, me entero de que había dado una bofetada a la Paty Cofré hace 15 o 20 años atrás en un programa de televisión o ensayo, incluso estando presente Kike Morandé”, comentó Belloni.
“Si él me ve dándole una bofetada a una mujer, me echa del canal; Mega me echa del canal. Por lo tanto, es absolutamente falso. Yo jamás golpearía a una mujer”, agregó.
Ernesto Belloni, además, criticó a Paty Cofré por las declaraciones que entregó en la Divinina Comida, acusándola de haber sido “utilizada por el programa” y que no entiende porque él fue la víctima.
“Creo que hay algo oculto. Quisieron hacerme daño, pero desgraciadamente, te lo están haciendo a ti también”, comentó.
“Yo tengo los mismos sentimientos contigo, no ha cambiado nada. Yo te vi en la tele y juro que no eras tú; tú no eras esa mujer dubitativa, dudando para decir las cosas que estabas diciendo. Me da la impresión que estaba medio libreteado, por eso tengo mis dudas”, agregó.
A raíz de la acusación, Ernesto Belloni confesó que suspendió un viaje y distintos compromisos para llegar a la verdad detrás de los dichos de Paty Cofré.
“Juro por mi vida que jamás he golpeado a una mujer y ante Dios lo juro. Esto fue un invento que lo lamento de corazón, pero lo vamos a esclarecer, y por ahora no molestemos más a la Paty”, cerró.
