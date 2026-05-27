;

“Yo jamás golpearía a una mujer”: reconocido humorista se defiende tras grave acusación de violencia de género

Ernesto Belloni se refirió a los dichos de Paty Cofré, quien reveló que el actor la habría golpeado.

Nicolás Lara Córdova

“Yo jamás golpearía a una mujer”: reconocido humorista se defiende tras grave acusación de violencia de género

Este miércoles, el conocido humorista chileno, Ernesto Belloni rompió el silencio tras la grave acusación que realizó Paty Cofré en su contra.

La también humorista y actriz acusó a Belloni de haberla golpeado tras un sketch, revelación que realizó durante el episodio más reciente de La Divina Comida.

En conversación con Chile Podcast TV, el intérprete de personajes como “Che Copete” contó su versión de la historia y desmintió a Paty Cofré, en la que consideró la “infamia más grande” que ha pasado en su vida.

Revisa también:

ADN

“Acostado en mi cama, me entero de que había dado una bofetada a la Paty Cofré hace 15 o 20 años atrás en un programa de televisión o ensayo, incluso estando presente Kike Morandé”, comentó Belloni.

“Si él me ve dándole una bofetada a una mujer, me echa del canal; Mega me echa del canal. Por lo tanto, es absolutamente falso. Yo jamás golpearía a una mujer”, agregó.

“Creo que hay algo oculto; quisieron hacerme daño, pero desgraciadamente, te lo están haciendo a ti también”

Ernesto Belloni, además, criticó a Paty Cofré por las declaraciones que entregó en la Divinina Comida, acusándola de haber sido “utilizada por el programa” y que no entiende porque él fue la víctima.

“Creo que hay algo oculto. Quisieron hacerme daño, pero desgraciadamente, te lo están haciendo a ti también”, comentó.

“Yo tengo los mismos sentimientos contigo, no ha cambiado nada. Yo te vi en la tele y juro que no eras tú; tú no eras esa mujer dubitativa, dudando para decir las cosas que estabas diciendo. Me da la impresión que estaba medio libreteado, por eso tengo mis dudas”, agregó.

A raíz de la acusación, Ernesto Belloni confesó que suspendió un viaje y distintos compromisos para llegar a la verdad detrás de los dichos de Paty Cofré.

“Juro por mi vida que jamás he golpeado a una mujer y ante Dios lo juro. Esto fue un invento que lo lamento de corazón, pero lo vamos a esclarecer, y por ahora no molestemos más a la Paty”, cerró.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad