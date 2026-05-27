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Más de 120 mil trabajadores fueron desvinculados por necesidad de la empresa entre enero y marzo de 2026

Los datos de la Dirección del Trabajo reflejan que el mercado laboral sigue mostrando señales de debilidad durante este año.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno

El mercado laboral continúa mostrando señales de debilidad durante este año. Según cifras de la Dirección del Trabajo, entre enero y marzo de 2026 se registraron 120.325 despidos por necesidad de la empresa.

Aunque la cifra representa una baja de 5,5% en comparación con el mismo período del año pasado —cuando hubo 127.336 desvinculaciones—, marzo volvió a marcar un aumento y se convirtió en el mes con más despidos en lo que va del año.

Durante marzo se contabilizaron 45.676 desvinculaciones por esta causal, lo que implica un alza de 5,7% frente al mismo mes de 2025.

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El repunte se produjo después de dos meses consecutivos de caídas. En enero, los despidos habían disminuido 17,5% anual y en febrero la baja fue de 4%.

Las cifras aparecen en medio de un complejo escenario para el empleo. Con el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas, el desempleo llegó a 8,9% durante el trimestre enero-marzo, mientras que el país registró destrucción de empleo formal por primera vez desde la pandemia.

Durante todo 2025, los despidos por necesidad de la empresa bordearon los 498 mil casos, el nivel más alto desde 2020, en plena crisis por el Covid-19.

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