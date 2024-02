Alcaldesa de Quilpué le contestó con todo a Naya Fácil: “No me interesa entrar en polémicas que son ficticias”

Naya Fácil se lanzó, hace algunos días, contra Valeria Melipillán, alcaldesa de Quilpué, quien habría hecho algunas declaraciones respecto a los influencers que iban a ayudar a los damnificados de su comuna y de Viña del Mar.

La joven reaccionó con furia. Y ocupó sus redes sociales para lanzarle de todo. “La alcaldesa dice que vaya a los acopios a dejar la ayuda jajaja, si la misma gente me ha dicho que no llegan la ayuda de los acopios. Te pasaste, anda a caminar a los cerros y ayuda a la gente con un colchón, aprende a caminar ripio”, señaló.

Y agregó que “cuándo has ido a ver a la gente en los cerros como lo hice yo. ¿Saben lo que le ardió a esa alcaldesa? Que yo me metí a los cerros, que tuve mejor comunicación con la gente de Quilpué que ella”.

“Ella como alcaldesa ni siquiera ha ido a ver lo que les falta. Así que, comenzó la guerra y que venga a hablar de mí de nuevo. Así son los políticos”, señaló.

Alcaldesa de Quilpué y su respuesta a Naya

Frente a todo esto, la edil estuvo en una entrevista con el programa La Prueba de ADN, donde abordó la controversia.

“Públicamente nunca he tenido una disputa con esa influencer... nunca la he mencionado”, fue lo primero que manifestó.

La jefa comunal expresó que “he estado preocupada de la emergencia y no me interesa entrar en polémicas que son ficticias”.

Incluso, indicó que “este tema de la amenaza, yo creo que no se puede tolerar, sea broma o no sea broma, la ciudadanía tiene que entender que no es un idioma que queramos hablar. Las amenazas no son aceptables”.

De esta forma, Valeria Melipillán respondió a las palabras de Naya Fácil, dejando claro que no le interesaba enfrascarse en esta controversia.