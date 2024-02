“Me quedé paralizada, en shock y no me podía mover”: Naya Fácil relata cómo fue el violento intento de encerrona que sufrió en La Florida

La influencer Nayadeth Neculhueque, más conocida en redes sociales como Naya Fácil, ha tenido intensos días durante esta semana, luego de enfrentarse a la alcaldesa de Quilpué y ser detenida por presuntamente agredir al trabajador de un karaoke en Viña del Mar, enfrentó una violenta experiencia durante las primeras horas de este viernes 16 de febrero, cuando un grupo de jóvenes le hizo una encerrona con el objetivo de robarle su automóvil.

Así, luego de resistir y terminar chocando con la reja perimetral de una casa en la comuna de La Florida, Naya Fácil evitó el robo de su vehículo, aunque quedó con varios daños en los vidrios y producto del choque.

En conversación con los medios que llegaron hasta la 36° comisaría de La Florida, donde la influencer denunció el hecho, relató los momentos que vivió cuando el grupo de sujetos intentó el robo.

“Me quedé en shock, no podía moverme”

“Estaba con la cabeza agachada y mi hermana me grita que había unos chicos que venían a robarnos el auto (...) Entonces doy la vuelta en U y choco contra la casa de alguien y no pude mover más el auto, yo me quedé en shock y no podía moverme, estuvieron alrededor de tres minutos golpeando el vidrio con fierros”, señaló Naya Fácil sobre el hecho.

A lo anterior agregó que si bien los vidrios quedaron destrozados, no lograron sacarlos porque tienen láminas de seguridad. “Estuvieron como tres minutos tratando de romperme el vidrio y no pudieron”, indicó.

La influencer, que tras los incendios forestales que afectaron a la región de Valparaíso acudió con ayuda para los damnificados, también señaló que lo ocurrido la afectó mucho y que tuvo miedo por su vida.

“Mi hermana me dijo que la intención de ellos era secuestrarme, por eso me tiraron al suelo. Yo igual lo vi de esa manera, pero traté de ponerme a la defensiva y cooperar con todo lo que me estaban pidiendo, que era la llave y las joyas (...) Temí por vida, por eso estoy en blanco. Estuve tres minutos intentando dar vuelta en U, luché hasta el último porque no me he sacrificado toda mi vida para entregar mi auto de esa manera”, apuntó.

Finalmente, sobre el avalúo del robo, Naya señaló que entre todas las cosas no alcanzan a ser $5 mil porque las joyas que usaba son las que compra en un mall chino. “No ocupo joyas de oro. No andaba con dinero”, puntualizó la influencer sobre la experiencia vivida este viernes.