La nombró y sacó carcajadas: así fue la reacción de Naya Fácil a la rutina de Diego Urrutia en “Juntos, Chile se levanta”

Santiago

La influencer Naya Fácil fue mencionada en la rutina de Diego Urrutia, comediante que fue parte de la parrilla de la cruzada solidaria “Juntos, Chile se levanta”.

En concreto, la mujer fue mencionada a raíz de su gran aporte ante la catástrofe ocurrida en la región de Valparaíso: logró reunir más de 30 millones de pesos, dinero con el que compró elementos que ella misma fue a dejar a la localidad afectada.

La dura semana de Naya

Su paso por la región no pasó desapercibida, esto debido a que durante la jornada de este lunes, fue detenida luego de un altercado en un bar. Al regresar a Santiago, fue víctima de un intento de encerrona en La Florida.

La rutina de Diego

La noche de este viernes, Naya estaba con sus cercanos en casa, cuando prendió el televisor y se dio cuenta de que Diego Urrutia la nombró en su rutina.

“Está hablando de mí, no puedo creerlo”, añadió con alegría en una historia que compartió en su cuenta de Instagram.

“Pero aun así, no me invitaron a esto, ‘Juntos, Chile se levanta’, no me invitaron, pero bueno, se agradece la causa”, dijo.

Finalmente, agradeció al comediante. “Bacán un poco de humor para un día tan intenso”, expresó.